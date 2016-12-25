رئيس شعبة المستوردين: قيمة الدولار الحقيقية 10جنيه وأسعار البنوك "مضاربات"

كتب إبراهيم حسان

قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إن القيمة الحقيقية للدولار فى مصر لا تتجاوز 10 جنيهات، وما يحدث من ارتفاع فى البنوك هو مضاربات مع السوق السوداء، لاسيما أن مصر هى الوحيدة الموجودة فى المنطقة التى لها كيان دولة متكامل بالرغم من محاولات تدمير الاقتصاد المصرى من قبل البعض.

وأوضح شيحة، خلال حواره مع الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر" على فضائية النهار one، أنه كان من ضمن المعترضين على قرض صندوق النقد الدولى الذى وصفه بـ"صندوق الخراب"، مشيرا إلى أنه حال استمرار السياسات الاقتصادية الخاطئة الفاشلة من المجموعة الاقتصادية لن تستطيع مصر السيطرة على زمام الأزمات داخل الدولة.

وأكد رئيس شعبة المستوردين، أنه لولا حب الشعب المصرى للرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة لكانت مصر اشتعلت بسبب السياسات الاقتصادية الفاشلة التى طبقت فى الفترة السابقة، بداية من قرار وقف الاستيراد الذى أصدره وزير التجارة والصناعة.

وأشار إلى أن اقتصاد الدولة المصرية يدار من الخارج، حيث أن 80% من الشركات التى تعمل فى مصر بشقيها العربى والأجنبى فى كافة القطاعات والقطاعات الرئيسية تستحوذ على الاستثمار داخل مصر.