وزير خارجية إثيوبيا يؤكد الاستخدام الأمثل لمياه النيل دون الإضرار بأى دولة

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أكد ورقنا قبيو، وزير خارجية إثيوبيا، الاستخدام الأمثل لمياه النيل دون إلحاق أى أضرار بأية دولة من دول الحوض، وقال إن بلاده حريصة على خلق علاقات طيبة مع دول الجوار خاصة دول حوض النيل فى مجالات تبادل المصالح.

وأضاف قبيو -خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر السفارة الإثيوبية بالخرطوم اليوم الأحد- أن إثيوبيا تهتم بعلاقاتها مع دول الخليج العربى من أجل التعاون الاقتصادى.

وأشار إلى أن إثيوببا تنسق مع السودان ومنظمة "إيجاد" من أجل حل شامل فى جنوب السودان ومشكلة الصومال، مؤكدًا التزام حكومته بتثبيت حكم القانون داخل إثيوبيا ضد كل صور الخروج على القانون.