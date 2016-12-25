وزير الصحة يطلب 250 مليون جنيه من بيت الزكاة لشراء أدوية لعلاج السرطان

كتب وليد عبد السلام

أرسل الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، خطابا إلى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، طلب فيه توفير 250 مليون جنيه من أموال بيت الزكاة لشراء أدوية منقذة للحياة لصالح وزارة الصحة، خاصة أدوية السرطان.

ووفقا للخطاب الذى أرسله الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان بتاريخ 1 ديسمبر الحالى إلى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، قال الدكتور أحمد عماد إن بيت الزكاة خصص لعلاج فيرس سى 100 مليون جنيه، وتم إنفاق حتى الآن من هذه الميزانية 20 مليونا على المرضى، وما زال 80 مليون جنيه متبقية، ونحتاج إلى استكمالها لـ250 مليونا لشراء أدوية منقذة للحياة، خاصة لعلاج أورام السرطان.

وأكد وزير الصحة والسكان، بحسب الخطاب، أن شراء أدوية منقذة للحياة وفى مقدمتها أدوية السرطان يكلف الوزارة 3.3 مليار جنيه.

وفى ذات السياق، أوضح مصدر مسئول بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عدد نواقص الأدوية التى ليس لها مثيل أو بديل فى السوق ارتفع أى أكثر من 100 صنف حتى الآن.

وأشار المصدر إلى أن الأدوية المنقذة للحياة التى استوردتها الحكومة عبر الشركة المصرية لتجارة وتوزيع الأدوية لم يتم توزيعها على المستشفيات حتى الآن، أو ضخ أىّ منها فى الأسواق، لكونها تحتاج إلى إعادة تسعير بعد تعويم الجنيه.

وتابع المصدر أنه جار حاليا عرض الزيادات المقررة على الأدوية على البرلمان، وشرح كل تفاصيل أزمة الأدوية لأعضاء لجنة الصحة، لاتخاذ القرار المناسب لحل القضية خلال الأشهر المقبلة، مؤكدا أن أسعار الأدوية سيتم تحريكها لكن الخلاف الدائر حاليا على النسب التى سيزداد بها.

ومن جهته أكد الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء لـ"اليوم السابع"، أن الغرفة والمصنعين ما زالوا فى انتظار قرار مجلس الوزراء باعتماد مقترحاتهم بشأن زيادة أسعار الدواء وفقا للنسب التى تم طرحها مسبقا، موضحا أن كثيرا من أعضاء البرلمان يتفهمون أزمة ومشكلة الدواء ويعرفون آليات حلها، مشيرا إلى أن الغرفة ليس لديها بديل تقدمه عن رفع الأسعار، خاصة بعد قرار الحكومة بتعويم الجنيه.

وقال الدكتور شريف السبكى، العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة وتوزيع الأدوية، إن الكميات المستوردة من عقار "الألبومين" ما زالت فى مخازن الشركة المصرية لتجارة وتوزيع الأدوية لحين انتهاء وزارة الصحة من إعادة تسعيرها بعد ارتفاع الدولار، متابعًا: "شحنات أمبولات (الأنتى آر إتش) الخاصة بالحوامل، متوفرة فى صيدليات الشركة المصرية، وتباع بأسعار وزارة الصحة الرسمية"، لافتًا إلى أن هناك اختفاء كاملاً لأدوية مشتقات الدم والطوارئ والتخدير والأورام.