وزير خارجية إثيوبيا: حريصون على علاقتنا مع دول حوض النيل والخليج العربى

أكد ورقنا قبيو وزير خارجية إثيوبيا على الاستخدام الأمثل لمياه النيل دون إلحاق أي أضرار بأية دولة من دول الحوض، موضحًا أن بلاده حريصة على خلق علاقات طيبة مع دول الجوار خاصة دول حوض النيل في مجالات تبادل المصالح.

وأضاف قبيو ـ خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر السفارة الإثيوبية بالخرطوم ، اليوم الأحد ـ إن إثيوبيا تهتم بعلاقاتها مع دول الخليج العربي من أجل التعاون الاقتصادي، خاصة المملكة العربية السعودية، في مجالات الاستثمار والتجارة والزراعة.

وأشار إلى أن إثيوببا تنسق مع السودان ومنظمة “إيجاد” من أجل حل شامل في جنوب السودان ومشكلة الصومال ، مؤكدا التزام حكومته بتثبيت حكم القانون داخل إثيوبيا ضد كافة صور الخروج على القانون.

أ ش أ