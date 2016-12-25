المقاصة يهزم الشرطة 2/1 ويتأهل لدور الـ16 للكأس

كتب رمضان حسن

حجز فريق المقاصة بطاقة دور الـ16 لبطولة كأس مصر بعدما فاز مساء اليوم على ضيفه اتحاد الشرطة بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما على استاد الفيوم في دور الـ32 للمسابقة.

جاء هدفا الفريق الفيومي في الشوط الأول بالدقيقة 2 و27 عن طريق هشام محمد وحسين الشحات الذى سجّل من ركلة جزاء، فيما أحرز هدف الشرطة الأفريقي باتريك في الدقيقة 82 من عمر اللقاء.

سيطر المقاصة على أغلب مجريات الشوط الأول وكانت له الأفضلية، لكن مع بداية الشوط الثاني انتفض الشرطة لتعويض خسارته بهدفين نظيفين واسفر هذا الضغط عن هدف للاعب باتريك ثم كثف من هجماته بغية التعادل لكن دون جدوي.