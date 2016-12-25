ضبط مدرس وأمين مخزن لانضمامهما لجماعة الإخوان الإرهابية بـ"قنا"

قنا - وائل محمد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطنى، والعمليات الخاصة بالمحافظة، من ضبط مدرس وأمين مخازن بالمدينة الجامعية، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

كان اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، والعميد محمد هندى، مدير مباحث المديرية، قد تلقيا إخطارًا بالقبض على "م. س. ر. ع"، 33 سنة، مدرس ومقيم فى مساكن عثمان، و"خ. أ"، 32 سنة، أمين مخزن بالمدينة الجامعية ومقيم فى "حوض عشرة"، بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، وقد تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.