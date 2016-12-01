نشرة ONA ا القرموطي ببطانية.. حميد الشاعري ضيف أبلة فاهيتا.. «الشركة» برنامج مشترك بين ماسبيرو وصوت القاهرة

إعداد إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

ظهر الإعلامي جابر القرموطي في حلقة اليوم من برنامجه «مانشيت القرموطي» المذاع على قناة العاصمة الجديدة بـ”بطانية” على كتفه، و”تيشيرت” أبيض مكتوب عليه “الناس لبعضيها”، وذلك تضامنًا مع كل من يحتاج للدفِئَ في الشتاء.. للمزيد

يستعد قطاع الأخبار بالتلفزيون المصرى، بالتعاون مع شركة صوت القاهرة للصوتيات و المرئيات لإطلاق أول برنامج اقتصادى من نوعه فى قطاع الأخبار ذو رعاية إعلانية.. للمزيد

في حلقة جديدة من برنامجها الاجتماعي “إنتبهوا ايها السادة “كشفت النجمه هالة فاخر أنه الأسبوع الأخير لهذا الموسم من البرنامج.. للمزيد

يحل الفنان حميد الشاعري ضيفًا اليوم على برنامج “أبلة فاهيتا” في موسمه الرابع على شاشة سي بي سي وذلك مساء اليوم الأحد في تمام الحادية عشر مساء.. للمزيد