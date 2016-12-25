هاشتاج "خالد صلاح" يتصدر تويتر بالتزامن مع حلقة الدولار بـ"على هوى مصر"

كتب هيثم سلامة

تصدر هاشتاج الكاتب الصحفى والإعلامى "خالد صلاح"، قائمة الأكثر تداولاً عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر، بالتزامن مع حلقته اليوم فى برنامج "على هوى مصر" المذاع على قناة "النهار ONE".

وأثارت الحلقة، التى قدمها رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، ردود أفعال واسعة، حيث أكد أن المواطن يجب أن يعلم حدود زيادة الأسعار إلى أى مدى خاصة فى ظل الزيادة المستمرة لسعر الدولار، مضيفا أن المطلوب من الحكومة توضيح الحالة الآن وإلى أى مدى ستصل، وضرورة إيجاد حلول واضحة وسريعة، كما أضاف: " نفسنا المؤسسات تتعلم من الجيش الانضباط والإنجاز والتنظيم فى انجاز المهمات والمسؤوليات".

كما تساءل خالد صلاح أيضا عن وعود عودة السياحة وتسهيلات الاستثمار؟، مضيفاً أن المطلوب من الحكومة توضيح الحالة الآن وإلى أى مدى ستصل ويجب ايجاد حلول واضحة وسريعة، وتابع" الصبر اللى فى مصر صبر وطنى وليس اقتناع بأداء الحكومة".