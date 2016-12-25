طالبة بالإعدادية تحاول الانتحار بقطع شرايين يدها بسبب مشاكل أسرية بدمياط

عيون
الأحد، 25 ديسمبر 2016 06:42 م
>دمياط - عبده عبد البارى
أقدمت طالبة بالصف الثانى الإعدادى بمدرسة عزبة البرج الإعدادية بمحافظة دمياط على الانتحار، بقطع شرايين يدها بواسطة موس براية، لمرورها بضغوط نفسية وعصبية نتيجة انفصال أبويها ووجود مشكلات أسرية.
وأبلغت مديرية التربية والتعليم الوزارة بالواقعة أن الطالبة "إنجى - م - ا" بالصف الثانى الإعدادى حاولت الانتحار، وتم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج واستدعاء والدتها، وتم التوقيع على تعهد كتابى بعدم تكرار الأمر داخل المدرسة.
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