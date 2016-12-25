طالبة بالإعدادية تحاول الانتحار بقطع شرايين يدها بسبب مشاكل أسرية بدمياط

وأبلغت مديرية التربية والتعليم الوزارة بالواقعة أن الطالبة "إنجى - م - ا" بالصف الثانى الإعدادى حاولت الانتحار، وتم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج واستدعاء والدتها، وتم التوقيع على تعهد كتابى بعدم تكرار الأمر داخل المدرسة.