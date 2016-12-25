براد بيت يتهم أنجلينا جولي باستغلال أطفالهما لمصلحتها الشخصية

بعد أن رفضت المحكمة مؤخراً الجلسة الطارئة التي طالب بها النجم العالمي براد بيت Brad Pitt، تقدم الأخير، عبر محاميه، بوثيقة جديدة إلى المحكمة طالب فيها بختم الأوراق المتعلقة بقضية الطلاق والحضانة في سرية بشكل سريع.

وجاء في الوثيقة أن براد بيت ينتقد تصرفات زوجته النجمة العالمية أنجلينا جولي Angelina Jolie، إذ أنها تتجاهل حماية خصوصية أطفالهما تناسباً مع مصلحتها الخاصة، حيث أن الأمر وصل بها إلى حد إعلانها عن اسم المعالج النفسي وخبراء الصحة العقلية الخاصين بأولادها.

كما ورد في الوثيقة أن مندوبة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لا تتحمل المسؤلية الكافية في رعاية الأطفال، حيث أن ليس لديها القدرة على التفريق بين المعلومات الخاصة والبيانات العامة التي تعرض على الجميع، أو أنها لديها دوافع تجعلها تنشر المعلومات حتى يراها الأولاد أو يتم استغلالها في التأثير على الرأي العام واستخدامها لأغراض خاصة.

يشار إلى أن وسائل إعلام أمريكية ذكرت أن المحكمة قضت بأنه في حال لم يرغب طفل من أولاده في رؤية براد بيت ليلة الميلاد، فلن يتم إجباره على ذلك من قبل المعالج النفسي".

يذكر أن الثنائي لم يتوصلا لاتفاق على حضانة ومواعيد الزيارات حتى الآن، خاصة وأن أنجلينا ترغب في الالتزام بأماكن وعدد مرات الزيارات أثناء وجود المتخصصين فيما يرغب براد بيت في زيادة عدد مرات لقاءه بأولاده.

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن