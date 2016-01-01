وزير الطيران: لا أبعاد سياسية في طلب السعودية وقطر تغير مدير «العربية للطيران»

نفى شريف فتحي وزير الطيران المدني، وجود أي أبعاد سياسية من أعضاء المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني «الأكاك»، أو وجود مؤامرة من جانب السعودية وقطر، لتغيير رئيس الهيئة محمد إبراهيم شريف.

وأضاف وزير الطيران المدني أن هناك طلب جماعي من أغلب أعضاء المجلس التنفيذي لتغيير مدير الهيئة، واستبداله بمصري آخر، وذلك دليلًا على أن طلب التغيير ليس للجنسية، ولكن لذات الشخص، مما يؤكد عدم وجود أي أبعاد سياسية في الأمر.

وقال فتحي: “هناك عدة دول بجانب السعودية وقطر طلبا ذات المطلب من أعضاء المجلس التنفيذي، ومنذ فترة وليس في الاجتماع الأخير الذي عُقد مؤخرًا بسلطنة عمان، لكن للأسف البعض يحاول تحويل الموضوع إلى خلاف سياسي غير الحقيقة”، مضيفًا أن وزارة الطيران المدني تدرس الموضوع ككل من جميع النواحي لاتخاذ القرار المناسب.

الجدير بالذكر أن المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني يشارك فيه رؤساء هيئات وسلطات الطيران المدني في 9 دول عربية بين التي تشمل النقل الجوي، والملاحة الجوية، وأمن الطيران والبيئة ،وتم اختيار محمد إبراهيم شريف كمدير للهيئة.