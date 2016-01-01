المصرى يتأهل لدور الـ16 بالكأس بثلاثية في مرمى المحلة

حقق المصري البورسعيدي فوزًا غاليًا على غزل المحلة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الأحد، على استاد حرس الحدود بالمكس، ضمن مباريات الدور الـ32 بكأس مصر.

وأحرز مهدي صبحي الهدف الوحيد للمحلة في الدقيقة 37 من عمر المباراة، وتعادل ويلسون للمصري في الدقيقة 43.

ولعب الفريقين وقت إضافي استطاع خلاله المصري تسجيل هدفين أحرزهما أحمد جمعة في الدقيقة 105، وسجل كابوريا الهدف الثالث للفريق البورسعيدي في الدقيقة 121.

وبذلك ينتظر الفريق البورسعيدي الفائز من مواجهة الإنتاج الحربي ونادي مصر لمواجهته في دور الـ16 من منافسات البطولة.