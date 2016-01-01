الوزراء: تصور نهائي لحل أزمة الأدوية.. وإجراء تعديلات بقانون الاستثمار

قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن هناك تصور نهائي تم التوصل إليه بشأن حل أزمة الأدوية ويتم التنسيق حاليا مع شركات الأدوية وأعضاء مجلس النواب.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعطي أولوية كبرى لتوافر الأدوية منوها إلى أن الأسعار ستكون مقبولة جدا.

وبشأن قانون الاستثمار أكد رئيس مجلس الوزراء فى تصريحات صحفية أن لا نقاط تعوق إصدار القانون لافتا إلى أن الحكومة ناقشت مشروع القانون اليوم بإسهاب؛ لأكثر من 3 ساعات، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على بعض التعديلات وستقوم بصياغتها وزيرة الاستثمار داليا خورشيد مع عدد من الوزراء الذين لهم وجهة نظر في مشروع القانون، وهم وزراء المالية، والداخلية، والعدل، وقطاع الأعمال، والتجارة والصناعة، وسيتم عرضه باجتماع الحكومة الأربعاء المقبل من الأسبوع الجاري.

وحول قانون الجمعيات الأهلية أوضح رئيس الوزراء أن القانون تم إصداره وأى تعديلات من شأنها أن يناقشها البرلمان فهو من اختصاصه لافتا إلى أنه إذا طلب البرلمان رأى الحكومة لن تتأخر.