الامن العام يحبط تهريب 199 بندقية خرطوش من مرسى مطروح إلى محافظة المنيا

كتب محمود عبد الراضى

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة من ضبط أحد الأشخاص وبحوزته 199 بندقية خرطوش قبل ترويجها لدى عملائه بمحافظة المنيا، وذلك فى إطار جهود قطاع مصلحة الأمن العام فى ضبط العناصر الإجرامية الخطرة ومكافحة الإتجار المشروع بالأسلحة النارية والذخائر وضبط حائزيها .

وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة مفادها قيام"يحيى ى.ش" شهرته محى مقيم بالواحات البحرية بمحافظة الجيزة - بتهريب ونقل كمية كبيرة من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة من محافظة مطروح عبر الدروب والمدقات الجبلية المتاخمة للطريق الصحراوى الغربى بنطاق مديرية أمن المنيا - تمهيداً لترويجها بمحافظة المنيا مستخدماً فى ذلك سيارة ملاكى بدون لوحات معدنية " تويوتا لاندكروزر" .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا تم إعداد عدة أكمنة أمنية ثابته ومتحركة أسفرت إحداها عن ضبط المتهم المذكور مستقلاً السيارة وبرفقته "عزة م.م" سن 26 ، بدون عمل ،مقيمة بمساكن القطامية بدائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة ولها محل إقامة آخر بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ ، سبق إتهامها فـى ( 3 قضايا "آداب عامة" آخرهم القضية رقم 6118/2010 جنح قسم الخليفة ) وضبط بداخل السيارة (199 بندقية خرطوش تركى الصنع عيار 12 مم) .

وبمواجهة المتهم إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بالإشتراك مع متهمين آخرين مقيمين بمحافظة مطروح " تم تحديدهم "وأنهم يقومون بتهريب الأسلحة عبر الحدود الغربية وأنه كان فى طريقه لترويجها لدى عملائه بمحافظة المنيا ، وأضاف بإصطحابه للمدعوة"عزة م.م" بقصد التمويه وعدم إثارة الشك.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.