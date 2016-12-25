برج الديك الصيني.. عام طفلك لـ2017

الأحد 25-12-2016 02:00
تتميَّز الأبراج الصينيَّة بمعلومات تحدِّد شخصيَّة صاحبها مثل الأبراج الغربيَّة، التي توازيها، لكن تختلف عنها، في أنَّ لكل سنة برجاً يحكمها. وإن كان طفلك ولد في إحدى هذه السنين (2005 -2017 ) سيكون من برج «الديك الصيني»، فمن أبرز صفاته الذكاء والكرم.
ولمعرفة المزيد التقت «سيدتي وطفلك» بالخبير الفلكي، أيمن حربي، ليذكر لنا أهم هذه الصفات:
- ليس من السهل خداع مولود الديك.
- طفل طموح، صريح، صادق.
- يفكر كثيراً ما يدفعه إلى التردُّد، ومغامر.
- نشيط، لكن لا يفضل خوض المخاطر مهما كانت.
- طيِّب القلب، متحمِّس، دقيق، منظم، ذكي، واثق من نفسه.
- مواليد هذا البرج بعضهم يكون غامضاً وكتوماً والآخر قويّاً وكثير الكلام.
- سريع التفكير وبارع، معطاء، لا ينظر للعواقب عندما يسعى إلى تحقيق الهدف الخاص به.
- هو شخص عاشق للتواصل الاجتماعي. لذلك يكوِّن صداقات كثيرة.
- طفل مخلص دائماً لأصدقائه، يحمل دائماً الثقة والدعم لمن هم جديرون بالثقة.
- أهم ما يميِّزه هو مظهره، فهو أنيق جداً ويتوقع دائماً من أفراد عائلته أن يكونوا على نفس الحال.
- وإن كان مولودك من مواليد إحدى هذه السنين (1909، 1921، 1933، 1945، 1957، 1969، 1981، 1993، 2005، 2017)، فهو من برج الديك الصيني.
إيجابيات مولود الديك:
- مندفع، شغوف، مسؤول، يحمي من يحب، مرن، شجاع.
سلبياته:
- غير صبور، عدائي، مغرور، عنيد ومتسلط.
ينجح في هذه المجالات:
- في مجال الإعلانات، التمثيل المسرحي، العلاقات العامَّة.
- ينجح في المهن الحرَّة؛ لأنَّه ذو شخصيَّة مستقلة.
البرج الغربي المكافئ: العذراء.
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