برج الديك الصيني.. عام طفلك لـ2017

تتميَّز الأبراج الصينيَّة بمعلومات تحدِّد شخصيَّة صاحبها مثل الأبراج الغربيَّة، التي توازيها، لكن تختلف عنها، في أنَّ لكل سنة برجاً يحكمها. وإن كان طفلك ولد في إحدى هذه السنين (2005 -2017 ) سيكون من برج «الديك الصيني»، فمن أبرز صفاته الذكاء والكرم.

ولمعرفة المزيد التقت «سيدتي وطفلك» بالخبير الفلكي، أيمن حربي، ليذكر لنا أهم هذه الصفات:



- ليس من السهل خداع مولود الديك.

- طفل طموح، صريح، صادق.

- يفكر كثيراً ما يدفعه إلى التردُّد، ومغامر.

- نشيط، لكن لا يفضل خوض المخاطر مهما كانت.

- طيِّب القلب، متحمِّس، دقيق، منظم، ذكي، واثق من نفسه.

- مواليد هذا البرج بعضهم يكون غامضاً وكتوماً والآخر قويّاً وكثير الكلام.

- سريع التفكير وبارع، معطاء، لا ينظر للعواقب عندما يسعى إلى تحقيق الهدف الخاص به.

- هو شخص عاشق للتواصل الاجتماعي. لذلك يكوِّن صداقات كثيرة.

- طفل مخلص دائماً لأصدقائه، يحمل دائماً الثقة والدعم لمن هم جديرون بالثقة.

- أهم ما يميِّزه هو مظهره، فهو أنيق جداً ويتوقع دائماً من أفراد عائلته أن يكونوا على نفس الحال.

- وإن كان مولودك من مواليد إحدى هذه السنين (1909، 1921، 1933، 1945، 1957، 1969، 1981، 1993، 2005، 2017)، فهو من برج الديك الصيني.



إيجابيات مولود الديك:

- مندفع، شغوف، مسؤول، يحمي من يحب، مرن، شجاع.

سلبياته:

- غير صبور، عدائي، مغرور، عنيد ومتسلط.

ينجح في هذه المجالات:

- في مجال الإعلانات، التمثيل المسرحي، العلاقات العامَّة.

- ينجح في المهن الحرَّة؛ لأنَّه ذو شخصيَّة مستقلة.

البرج الغربي المكافئ: العذراء.