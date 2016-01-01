السيسي يوجه بالانتهاء من الكيان الرياضي في العاصمة الإدارية بنهاية 2017

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماع اليوم مع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالبدء في تنفيذ التصميمات الخاصة بمشروع الكيان الرياضي بالعاصمة الإدارية، بحيث يتم الانتهاء منه بنهاية عام 2017.

كما وجه بمتابعة التوسع في إنشاء كيانات رياضية متكاملة في أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى دورها المهم في تحسين الصحة البدنية للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية بمفهومها الشامل، فضلا عن أثرها الإيجابي في توفير البيئة المناسبة لإطلاق طاقات الشباب واكتشاف وصقل مواهبهم، بما يمكنهم من رفع اسم مصر عاليا في المحافل الرياضية المختلفة إقليميا ودوليا.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة السفير علاء يوسف، أنه تم خلال الاجتماع عرض آخر التطورات بشأن تطوير منشآت الأندية الرياضية الشعبية في الإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية، وإنشاء ملاعب وصالات رياضية جديدة، ووجه الرئيس بقيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة باستكمال أعمال التطوير الجار تنفيذها بحيث تتحول هذه المنشآت إلى كيانات رياضية اجتماعية ترفيهية متكاملة، بهدف خدمة المواطنين في المحافظات الثلاث، وعلى أن يتم الانتهاء منها في 25 أبريل 2017.