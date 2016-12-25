موجز أخبار مصر للساعة6.. البنك المركزى يخصص 5مليارات جنيه لدعم السياحة

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة فى مقدمتها إعلان طارق عامر، محافظ البنك المركزى تخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق دعم السياحة والمنشآت الفندقية، وغيرها من الأخبار المهمة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة 6 مساء.

أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى ، عن تخصيص 5 مليارات جنيه، قابلة للزيادة لصندوق "المنشآت الفندقية" ودعم السياحة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 91 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 96 لسنة 1952، بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، وذلك بعدما تم إقراره من مجلس النواب.

نشرنا فى الحلقة السابقة مقدمات فضيحة الفساد المدوية للأسرة الحاكمة فى قطر «موزة، تميم، حمد بن خليفة» التى بدأت تتكشف خيوطها مع اعتقال رجل الأعمال السورى القطرى معتز رسلان الخياط بتهمة الفساد للتغطية على جرائم العائلة الحاكمة، إلا أن وثائق التحقيقات المسربة كشفت عن شبكة هائلة من الفاسدين فى أجهزة الأمن التابعة للأمير شخصيا، وكذا قيادات الشرطة وثيقى الصلة بالأسرة الحاكمة.

اتفقت اللجنة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال خلال اجتماعها اليوم، على ضرورة إرجاء تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بتفعيل المادة 15 من القرار الوزارى رقم 285 لسنة 2016، بشأن إلزام طلاب المدارس التجريبة الرسمية للغات بأداء الامتحانات باللغة الأجنبية الأولى التى يدرسون بها، إلى العام الدراسى القادم 2017/2018.

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس محمود حسين جمعة "مدير المراسلين بالمقر الرئيسى لقناة الجزيرة بالدوحة" 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه، وبث وإشاعة أخبار وبيانات كاذبة، تستهدف إثارة الفتن والتحريض ضد مؤسسات الدولة وإشاعة حالة من الفوضى من خلال بث الأخبار الكاذبة وإعداد التقارير الإعلامية والمقالات والأفلام الوثائقية المفبركة .

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأحد، على مشروع قانون بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والذى يطبق على العقود القائمة اعتباراً من الأول من مارس 2016 حتى 31 ديسمبر من العام الجارى، وذلك فى إطار التعامل مع الاجراءات الاقتصادية التى تم اتخاذها مؤخراً.

دعا شريف فتحى، وزير الطيران المدنى، إلى التعامل بهدوء مع نتائج حادث طائرة مصر للطيران التى تحطمت فى مايو الماضي، خلال رحلتها من باريس إلى القاهرة، وما أسفر عنه تقرير الطب الشرعى، لاسيما أن العلاقات المصرية - الفرنسية طيبة، وتوجد تحقيقات فنية مشتركة بين الطرفين.

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فى نبأ عاجل بثته منذ قليل عبر موقعها الإلكترونى، أنه تم استدعاء السفير المصرى لدى "تل أبيب"، حازم خيرت، لمبنى وزارة الخارجية الإسرائيلية، إذ انضم إلى مجموعة السفراء الذين تم استدعاؤهم لمبنى الوزارة، إثر تصويت بلادهم على قرار فى مجلس الأمن يدين المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية والقدس المحتلة، يوم الجمعة الماضية.

بعد مرور أسبوعين على تفجير الكنيسة البطرسية بمنطقة العباسية، وصدور أوامر من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للقوات المسلحة والهيئة الهندسية بسرعة ترميم الكنيسة، وتسليمها خلال شهر، تواصل الهيئة الهندسية العمل على قدم وساق للانتهاء من أعمال الترميم قبل احتفالات عيد الميلاد المجيدة، ونجحت حتى الآن فى إنجاز أكثر من 80٪ من أعمال الترميم ومن المنتظر تسليم الكنيسة يوم 3 يناير المقبل لتكون جاهزة للصلاة.

أعلن المسلحون الحوثيون السيطرة على موقعين حدوديين للجيش السعودي وسط اشتداد المعارك فى شرق صنعاء ومدينة تعز، وفق ما أعلنه موقع روسيا اليوم، منذ قليل.

تسلمت وزارة الآثار اليوم الأحد الموافق 25/12/2016 (340) قطعة أثرية تعود لعصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة، بعد أن تم ضبطها بواسطة الجمارك الأردنية بميناء العقبة الأردنى.

على قدم وساق.. تواصل فرق الإنقاذ الروسية محاولاتها لانتشال ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة، التى كانت فى طريقها إلى سوريا، بعد سقوطها فى سواحل منتج سوتشى صباح اليوم، الأحد، فى الوقت الذى كلف فيه الرئيس الروسى فلادمير بوتين الحكومة بتشكيل لجنة للتحقيق فى ملابسات الحادث.

قال حمدى الغرباوى نقيب الصيادين بمدينة عزبة البرج فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن 3 مراكب ماتزال محتجزة باليمن،لافتاً إلى تحرير 3 قضايا ضد أصحابها، فيما تم حبس 65 صيادا من أطقمها حتى تحديد جلسة لمحاكمتهم فى اليمن.

قضت الدائرة 8 جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة، اليوم الأحد، بمعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة متهمين اثنين بالسجن المشدد 5 سنوات، وبراءة متهم، وانقضاء الدعوي للمتهم " أحمد سعد"، بوفاته، عقب إدانتهم فى تهريب مساجين من سيارة ترحيلات فى منطقة العياط، وقتل ضابط وإصابة عدد من أفراد الشرطة.

أعلن يحيى راشد وزير السياحة، أنه تحدد موعد نهاية يناير 2017، لتفعيل صندوق تمويل صيانة " المنشآت الفندقية " برأس مال قدره 5 مليارات جنيه، فى حال موافقة اتحاد البنوك وصندوق السياحة على تنفيذها، موضحا أنه تم الاتفاق مع طارق عامر محافظ البنك المركزى، لوضع الضوابط وآليات منح أصحاب المنشآت قروض ميسرة وفقا لكل حالة على حده.

وصف الشيخ محمد السيد الرضوانى، الداعية السلفى، الفكر العلمانى والعلمانيين بـ"الفيروس"، متابعًا: "العلمانية مرض منتشر فى مصر وخارجها فى الدول العربية، داخل الوسط الإعلامى والثقافى والتعليمى"، فيما انتقدت الكاتبة العلمانية فاطمة ناعوت هذا الكلام، واصفة إياه بالتصريحات الـ"الطفولية".

منعت سلطات مطار القاهرة الدولى، اليوم، الأحد، المطرب تامر حسنى، من السفر إلى تركيا لعدم حصوله على موافقة أمنيّة مسبقة.

على الرغم من التهديدات الإرهابية التى تشهدها العديد من الدول الأوروبية، ورفع غالبية الأجهزة الأمنية فى "القارة العجوز" حالة الطوارئ لديها، خوفاً من تسلل العائدين من تنظيم "داعش" الإرهابى بعد الانتصارات التى حققها الجيشين السورى والعراقى فى الحرب ضد الإرهاب، أقدم المئات على الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد، واستعدوا لليلة رأس السنة.

حرص عدد من النجوم العالميين على نشر صورهم وطرق احتفالاتهم بأعياد الكريسماس على مواقع التواصل الاجتماعى لمشاركة جمهورهم اللحظات السعيدة فى حياتهم، بينما قرر البعض الابتعاد عن السوشيال ميديا قليلا والاحتفال فى جو عائلى بعيد عن الصخب الإعلامى ومنهم النجمة كيم كاردشيان التى مرت الأشهر الماضية بسلسلة من المشاكل قلبت حياتها رأسا على عقب، وفضلت أن تصطحب زوجها كانى ويست وابنتها نورث البالغة من العمر 3 سنوات والذهاب لعرض "كسارة البندق" الراقص بلوس أنجلوس، واصطحب كانى ويست ابنته داخل الكواليس لمشاهدة راقصات العرض والتقطوا صورا تذكارية.

منذ الساعات الأولى من صباح اليوم والأنباء تتوالى عن مصير اختفاء طائرة عسكرية روسية من طراز "تو ـ 154"، على متنها فرقة موسيقية تابعة للجيش، بعد دقائق من إقلاعها من مطار سوتشى الدولى إلى تم العثور على حطمها، لذا يرصد "اليوم السابع" كافة التفاصيل الخاصة بالطائرة، والتى كان مفترضًا توجهها إلى قاعدة حميميم الجوية قرب اللاذقية فى سوريا من أجل الاحتفال بعيد رأس السنة مع العسكريين الروس فى سوريا.

اشتعلت الأجواء فى الشارع الكروى خلال الساعات الماضية بسبب مصير مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المُقرر لها الخميس المقبل، حيث شهدت الساحة الرياضية جدلاً مُثيراً طوال الساعات الماضية حول هذه المباراة بين مؤيد لتأجيلها ورافض لهذا التأجيل.

أصدر أحمد حسن، عميد لاعبى العالم، بياناً رسمياً، بعد قرار النيابة العامة بإثبات أن الرقم الذى تلقى منه تهديدات، خلال الأسابيع الماضية، يخص مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، مطالباً برفع الحصانة البرلمانية عن رئيس الزمالك حتى تستكمل إجراءات التحقيقات، موضحا أن خلافه مع منصور شخصى وليس له علاقة بنادى الزمالك الذى يعشقه ويحترم جماهيره .

ذكرت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، أن زلزالا شدته 7.7 درجة على مقياس ريختر، وقع على بعد 225 كيلومترا جنوب غربى بويرتو مونت فى جنوب تشيلى اليوم الأحد.

يلجأ الكثير من الشباب لحقن العضلات وأخذ المكملات الغذائية من أجل بناء عضلاتهم، وتنتشر هذه الظاهرة فى صالات الجيم، والموجودة فى كل مكان، والكثير منهم يرتكبون أخطاء عديدة قد تؤثر على حياتهم الجنسية، وتدمر رجولتهم.

اختارت وسائل الإعلام الإيطالية، "هدفين" للدولى المصرى محمد صلاح، ضمن أجمل 10 أهداف سجلها فريق روما في عام 2016.