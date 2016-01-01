نقل 128 قطعة أثرية لمتحف الحضارة استعدادًا لمعرض “الحرف المصرية عبر العصور”

قال المشرف العام على المتحف القومي للحضارة المهندس محروس سعيد، إن مخازن المتحف استقبلت 128 قطعة أثرية من المتحف المصري بالتحرير؛ لعرضها بقاعة العرض المؤقت التي ستستضيف خلال الفترة القادمة معرض (الحرف المصرية عبر العصور).

وأوضح الدكتور أحمد الشوكي، مدير عام متحف الفن الإسلامي – اليوم الأحد – أنه تم نقل أكثر من 90% من القطع الأثرية التي سيتم عرضها بهذه القاعة، من متحف الفن الإسلامي والمتحف القبطي والمتحف المصري بالتحرير إلى جانب مخازن متحف الحضارة بالفسطاط ومخازن القلعة، وذلك بالتوازي مع بدء تنفيذ سيناريو العرض المتحفي والإعداد لأعمال الميديا والجرافيك الخاصة به.

بدوره، أشار المسؤول الإعلامي للمتحف معتز الحسيني، إلى أن ذلك يأتي في إطار الاستعدادات للافتتاح الجزئي للمتحف القومي للحضارة، موضحا أن لجنة سيناريو قاعة العرض المؤقت بالمتحف اختارت أربع حرف لتكون موضوع المعرض المؤقت الأول، المقرر عقده خلال الفترة القادمة.

أ ش أ