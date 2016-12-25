أمن قنا يداهم قرية أولاد عمرو لضبط مطلقى نار من عائلتى "العطيات والحرادنة"

قنا – وائل محمد

داهمت الأجهزة الأمنية بقنا، جزيرة الطاوبية التابعة لقرية أولاد عمرو، للسيطرة على الموقف الأمنى بعد نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بسبب خصومة ثأرية قديمة.

وقال مصدر أمنى: إن قوات الأمن دفعت بعدد من التشكيلات الأمنية والقوات الخاصة بناء على اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، بضبط طرفى العائلتين المتورطين فى المشاجرة التى وقعت منذ عدة أشهر وتمكن طرفاها من الهروب، وتجددها مرة أخرى منذ 4 أيام.

كانت اشتباكات تجددت صباح اليوم بين عائلتين بجزيرة الطاوبية التابعة لقرية أولاد عمرو بمحافظة قنا، تبادل خلالها الطرفان إطلاق النار، بسبب خلافات ثأرية قديمة نشبت بين عائلة العطيات والحرادنة بجزيرة الطوابية، وسقط قتيل من عائلة العطيات، ورفضت العائلة الأخرى قبول الصلح، وتكثف أجهزة الأمن بإشراف العميد محمد هندى مدير المباحث لضبط مرتكبى الواقعة.