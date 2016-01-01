«المركزي»: إنشاء صندوق لتطوير الفنادق بـ5 مليارات جنيه

أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي اليوم الأحد، عن إنشاء صندوق عاجل لتطوير المنشآات الفندقية والقرى السياحية والمراكب النيلية العائمة على مستوى الجمهورية، بمبلغ 5 مليارات جنيه وبفائدة 10 % على الجنيه.

وطالب عامر – خلال لقائه اليوم مع مستثمري محافظة جنوب سيناء لبحث مشاكلهم بالقطاع السياحي – بضرورة الاهتمام بتدريب العاملين الفندقيين حتى يقدموا أفضل الخدمات للسائحين الوافدين إلى مدن مصر السياحية..

ووعد محافظ البنك المركزي بدراسة حالات المستثمرين المتعثرين كل حالة على حدة، كما قرر تأجيل سداد ديون الفنادق السياحية والفوائد المستحقة لنهاية 2018 وعدم إضافة أي مستثمر متعثر في التصنيف الائتماني.

أ ش أ