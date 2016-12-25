الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يسود البلاد غدا طقس صحو إلى غائم جزئيا والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام ، وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة لتشكل الضباب / الضباب الخفيف خاصة غرباً.

> حركة الرياح .. شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 10 - 30/25 كم/ساعة بوجه عام .

> حالة البحر.. متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 30 18 85 45.

> دبي 31 20 75 40 .

> الشارقة 31 17 80 35.

> عجمان 31 19 75 35.

> أم القيوين 31 17 75 35 .

> رأس الخيمة 31 15 70 35 .

> الفجيرة 27 20 75 35.

> العين 32 17 70 25 .

> ليوا 31 16 95 35 .

> الرويس 29 19 95 50 .

> السلع 29 19 95 50.

> دلما 26 20 90 60 .

> طنب الصغرى 25 19 85 60 .

> طنب الكبرى 25 19 85 60 .

> أبوموسى 26 20 80 55.