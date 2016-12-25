الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

[المحتوى من البيان الاماراتيه]
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يسود البلاد غدا طقس صحو إلى غائم جزئيا والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام ، وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة لتشكل الضباب / الضباب الخفيف خاصة غرباً.
> حركة الرياح .. شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 10 - 30/25 كم/ساعة بوجه عام .
> حالة البحر.. متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.
المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.
> أبوظبي 30 18 85 45.
> دبي 31 20 75 40 .
> الشارقة 31 17 80 35.
> عجمان 31 19 75 35.
> أم القيوين 31 17 75 35 .
> رأس الخيمة 31 15 70 35 .
> الفجيرة 27 20 75 35.
> العين 32 17 70 25 .
> ليوا 31 16 95 35 .
> الرويس 29 19 95 50 .
> السلع 29 19 95 50.
> دلما 26 20 90 60 .
> طنب الصغرى 25 19 85 60 .
> طنب الكبرى 25 19 85 60 .
> أبوموسى 26 20 80 55.
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