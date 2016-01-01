المشدد من 5 إلى 10 سنوات على المتهمين بقتل ضابط شرطة بالعياط

قضت الدائرة 8 جنايات الجيزة، بمعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة متهمين اثنين بالسجن المشدد 5 سنوات، وبراءة متهم، وانقضاء الدعوى لآخر، بوفاته، لاتهامهم بتهريب مساجين من سيارة ترحيلات في منطقة العياط.

ونسبت النيابة لـ 11 متهما بأن قتلوا المجني عليه محمد خليفة مع سبق الإصرار والترصد، حيث كمنوا له في طريق عودته بسيارة الترحيلات وأطلقوا عليه الرصاص حتى قتل، بغرض تهريب المتهم الثامن “عبد العزيز.ح” بمنطقة العياط.

وأسندت النيابة لهم الشروع في قتل 13 من أفراد قوة التأمين المرافقة لسيارة الترحيلات بإطلاق النار عليهم بغية تهريب أحد المتهمين، واستعملوا القوة مع موظفين عموميين بغرض تعطيلهم عن أداء وظيفته في إعادة المتهم لقسم الشرطة.

وقال الرائد عمرو عبد الخالق محمد، رئيس مباحث العياط في شهادته، إن تحرياته أكدت قيام المتهمين من الأول للسابع وبالاشتراك مع المتهمين الثامن والتاسع على تهريب المتهم الثامن “عبد العزيز.ح” من سيارة الترحيلات حال عودتها من المأمورية المكلفة بها.

وأضافت التحريات أن المتهمين أعدوا لذلك سلاحين ناريين وسلاحا ابيض، وحال أبصروا سيارة الترحيلات اسوقفوا سائقها وإن لم يمتثل أطلقوا وابلا من الأعيرة النارية على مستقليها ما أودى بحياة المجني عليه الأول محمد خليفة محمد وإصابة آخرين. وقررت النيابة إحالة المتهمين في القضية رقم 15246 لسنة 2010 للمحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد والشروع في القتل.