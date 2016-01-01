محكمة كويتية تعيد الجنسية لرئيس تحرير صحيفة

أيدت محكمة الاستئناف الكويتية اليوم الأحد حكم أول درجة القاضي بإعادة الجنسية لرئيس تحرير جريدة “عالم اليوم” الكويتية أحمد الجبر.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية كانت الحكومة قد حضرت ورفضت تقديم أسباب السحب، مؤكدة أن القضاء غير مختص بنظر المسائل المتعلقة بالجنسية، إلا أن المحكمة رفضت دفاع الحكومة.

كانت الحكومة الكويتية قد سحبت الجنسية من الجبر في عام 2014 وألغت ترخيص صحيفته نظرا لأنه أصبح غير كويتي.

وكان الجبر قد حصل على الجنسية الكويتية بالتجنس بحسب بيان سابق من مجلس الوزراء ، وسحبت منه تحت بند المصلحة العامة .