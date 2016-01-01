النيابة تحقق في وفاة طفل إثر اغتصابه في حضانة بدار السلام

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار بكر أحمد بكر، بتشريح جثة طفل بعد تعرضه للاغتصاب داخل حضانته بمنطقة دار السلام.

وأمرت النيابة باستدعاء مسؤولي الحضانة لسماع أقوالهم حول الواقعة، وكلفت المباحث بعمل التحريات اللازمة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الطفل،4 أعوام عاد إلى منزله بحالة إعياء شديدة، فقامت والدته بنقله إلى مستشفى الحميات بالعباسية. ولفظ الطفل أنفاسه الأخيرة قبل الوصول إلى المستشفى، وأثبت الكشف الطبي عليه تعرضه للاغتصاب، وتناول كمية كبيرة من أقراص الترامادول المخدر.