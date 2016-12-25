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طارق عامر يعلن تخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق دعم السياحة والمنشآت الفندقية

25 ديسمبر اليوم السابع سياسية 0 69

[المحتوى من اليوم السابع]

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عيون

>جنوب سيناء - فايزة مرسال

أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى ، عن تخصيص  5 مليارات جنيه، قابلة للزيادة لصندوق "المنشآت الفندقية" ودعم السياحة

 

وأقر محافظ البنك المركزى المصرى،خلال اجتماعه بمستثمرى محافظة شرم الشيخ  تأجيل سداد فوائد القروض، و اعتبار فترة السماح 3 سنوات، و حتى 31 ديسمبر 2018 ، مؤكدا أن هناك مبادرة لتطوير القطاع السياحى بمصر من فنادق و عاملين بنسبة 10 %، مشيرا إلى أن هذا الصندوق سوف يعمل على تطوير جميع الفنادق السياحية ، بمحافظات الأقصر و أسوان ، و شرم الشيخ و الغردقة ، و الفنادق النيلية العائمة

 

وقال محافظ البنك المركزى إن المستثمرين سوف يدفعون 25 % من قيمة الصندوق ، فيما تتحمل الدولة الـ75 % الأخرى ، مؤكدا على عدم استخدام الفنادق للمنتجات الاجنبية ، و استخدام البديل المحلى ، و خلق فرص عمل جديدة للشباب ، فى محاولة منهم للقضاء على البطالة، مؤكدا على وجود 58 مليار جنيه استثمارات بالبنوك فى القطاع السياحى.

 

من جانبه،طالب  اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، بفتح مركز تدريب للعاملين بالقطاع السياحى ، لتأهيلهم لخدمة السائحين ، نظرا لخسارة القطاع السياحى بالعام الماضى نسبة كبيرة من اصحاب المهارات بالعمل بالقطاع السياحى

 

يذكر أن اجتماع محافظ البنك المركزى، تم بحضور بحضور هشام على رئيس جمعية المستثمرين بشرم الشيخ، و أكثر من 50 مستثمرا من مستثمرى المحافظة ، لمناقشة المشكلات التى تواجه قطاع السياحة، والركود السياحي التى تشهدها المدينة.

 

 


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