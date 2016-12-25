نقيب الصيادين: القوات الحوثية تحتجز 3 مراكب صيد وتحقق مع 65 صياداً

وأوضح الغرباوى أن القوات الموالية للحوثيين احتجزت المراكب الثلاث، مؤكداً أن من أفرج عنهم صيادون كانوا محتجزين منذ شهر لدى السلطات اليمنية.



> وأكد الغرباوى أن المراكب الثلاثة هى "براءة" وصاحبها يدعى حسن خليل، وريس المركب نجله حمادة، و" نصر الفوارس" وصاحبها رجب نصر ، و"الحاج رضا" وصاحبها حامد التوارجى" وتحمل تصاريح عمل من السويس وغادرت ميناء برانيس بالبحر الاحمر مطلع الشهر الجارى.