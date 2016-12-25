مهندس زراعى وصائغ يستأجران محلا بجوار جواهرجي لكسر حائطه وسرقته

المنوفية - محمد فتحي

تمكنت مباحث أشمون بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي من كشف لغز سرقة 4 كيلوجرامات ذهب من جواهرجى بالمدينة وإلقاء القبض علي المتهمين الذين ارتكبا الواقعة بطريقة ثقب حائط الجواهرجي من محل مجاور له، على غرار فيلم "لصوص لكن ظرفاء.

وأكدا المتهمان "مهندس زراعى" و"صائغ" خلال اعترافاتهما أنهما سرقا المحل بطريقة مشابهة لما حدث فى الفيلم العربي القديم، وقالا كل من هاني إبراهيم محمد صائغ ومحمود محمد حافظ مهندس زراعي مقيمين بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، أنهما استأجرا محلا بجوار محل الذهب وافتتحاه كمكتبة خردوات، وأضافا فى التحقيقات: تعاملنا مع العاملين بمحل الذهب لمدة طويلة بطريقة عادية، حتي لا يشكوا فينا وقمنا بتكسير حائط المحل في يوم إجازة صاحبه وسرقة 4 كيلوجرامات ذهب وبيع الذهب لصائغ في الجمالية بمبلغ مليونى جنيه، وبالعرض علي رئيس نيابة مركز اشمون قرر حبسهما 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

كان اللواء خالد ابو الفتوح مدير امن المنوفية، قد تلقي إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقيه بلاغا من أحمد مصطفى محمد صاحب محل ذهب بمدينة أشمون بسرقة 4 كيلو ذهب من المحل وتكسير حائط المحل علي الفور قرر العميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، تشكيل فريق بحث جنائب برئاسة المقدم خالد عبد الحليم مفتش المباحث والرائد احمد عبد المعبود رئيس المباحث وتم ضبط المتهمين.