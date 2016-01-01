تأجيل دعوى قناة الجزيرة لاستعادة تراخيصها لـ 26 فبراير

قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة من محمد عبد الستار الممثل القانوني لقناة الجزيرة مباشر مصر، لاستعادة ترخيصها، بعد سحبه من قبل الهيئة العامة للاستثمار لجلسة 26 فبراير.

واختصمت القناة في دعواها رقم 33539 لسنة 68 قضائية الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس المنطقة الحرة ومدير مكتب السجل التجاري بالقاهرة، استنادًا إلى أن رئيس المنطقة الحرة للاستثمار أوقف وألغى الترخيص الصادر لبث قناة الجزيرة مباشر مصر داخل جمهورية مصر العربية بالمخالفة للقانون، وإن رئيس الهيئة أخطر القناة بتقنين أوضاعها مع الاشتراطات المطلوبة لعمليات البث، وهو ما نفذته إدارة القناة، إلا أن جهة الإدارة تعسفت وقررت إلغاء الترخيص، طبقًا لصحيفة الدعوى.