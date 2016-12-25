محمد بن راشد يأمر بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لـ "عام الخير"

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لعام الخير تضم 5 وزراء وأمناء المجالس التنفيذية بالدولة وتبدأ عملها الأسبوع المقبل.

وقال سموه إن اللجنة الوطنية العليا لعام الخير أمامها مهمة رئيسية في إحداث نقلة نوعية ومستدامة في شراكة القطاع الخاص مع القطاع الحكومي، مؤكدا انها ستعمل على إحداث نقلة في العمل التطوعي ليكون مساندا وداعما لعمل الكادر الحكومي في الدولة.

كما وجه سموه بوضع خطة عمل مع فئات المجتمع كافة وتنفيذ مبادرات حقيقية تعود بالخير على مجتمع الإمارات .