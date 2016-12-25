يتهجم على سيدة ويسرق حقيبتها بالشارقة

أقدم آسيوي يدعى "م.ر"على مهاجمة سيدة صينية الجنسية أمام منزلها في منطقة النباعة بالشارقة ، وسرق منها حقيبة يدها بالقوة، بعد أن هددها بسكين ولاذ بالفرار.

وأكدت المجني عليها ، في إفادة قدمتها أمام محكمة جنايات الشارقة اليوم ، أنها "كانت متجهة منتصف الليل الى منزلها عندما فوجئت بالمتهم يسير خلفها عند مدخل البناية التي تقطنها ورفع عليها سكينا وطلب أخذ الحقيبة وأعطتها له خوفا أن يطعنها او يلحق بها أي اذى، مشيرة إلى ان الحقيبة كان تتضمن أوراقاً رسمية ومبالغ مالية ( 600 درهم و50 دولارا ومبلغ باليوان الصيني) وبطاقة الهوية الوطنية وبطاقة الصراف الالي، مشيرة الى انها لم تتمكن من استرداد المسروقات رغم القبض على المتهم من قبل الشرطة وتعرفها عليه.

وتابعت انها حاولت الاستنجاد بالصراخ لكن لم يحضر أي احد لنجدتها، مشيرة الى ان "المكان كان خالياً من الناس حيث كانت الساعة قرابة الواحدة والنصف ليلا والإنارة ضعيفة، وبمواجهة المتهم انكر شهادة المجني عليها وقال انها غير صحيحة فيما تم حجز القضية للحكم يوم التاسع من الشهر المقبل .

إلى ذلك نظرت المحكمة في قضية سرقة ثانية في ذات المنطقة " النباعة" حيث وجهت الهيئة القضائية اتهاما لرجل آسيوي الجنسية أقدم على سرقة محل لبيع البلاستيك، حيث قام بكسر واجهة المحل الزجاجية والدخول وسرقة مبلغ 2600 عثر عليها في الخزنة، لكن المتهم تمسك بإنكاره الوارد في تحقيقات النيابة وقال انه بريء ، لكن القاضي واجهه بنتيجة فحص المسحة الدموية التي عثر عليها على الزجاج المحطم وأنها طابقت الحمض النووي الخاص به لكنه اعتصم بالإنكار، وعليه تم حجز القضية للحكم يوم التاسع من الشهر المقبل.

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