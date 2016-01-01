مصرع طفل بعد التعدي عليه جنسيا بحضانة في دار السلام

سمر العشري

لقي طفل مصرعه إثر التعدي عليه جنسيًّا ، وتناوله أقراص مخدرة بدار السلام، وتم تحرير المحضر اللازم وتباشر نيابة حوادث جنوب القاهرة التحقيقات .

وكان قسم شرطة دار السلام تلقى بلاغًا من أسرة المجنى عليه يتهم إدارة حضانة بالإهمال والتسبب في وفاة نجلهم "ص.م" 4 سنوات .

وأوضحت أسرة الطفل بأنه عاد إلى المنزل في حالة إعياء شديدة وسقط مغشيًا على وجه وبنقله إلى المستشفى تبين بأنه توفى، وباستكمال الفحص تبين بأنه تم الاعتداء الجنسي عليه ووجود آثار مواد مخدرة في جسده، مطالبين باتخاذ الإجراءات اللازمة وضبط مرتكبي الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق .