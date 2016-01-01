الأربعاء المقبل.. الشاعر أحمد عبد المعطى حجازى يلقى أحدث قصائده بالأوبرا

يلقى الشاعر الكبير أحمد عبد المعطى حجازى، مجموعة من قصائده الجديدة ،بالأمسية الشعرية التى تنظمها دار الأوبرا، وذلك فى السابعة مساء الأربعاء 28 ديسمبر على المسرح الصغير.

> وتشهد الأمسية حوارا للشاعر مع الجمهور حول مختلف القضايا الشعرية المعاصرة ،ويديره الشاعر فؤاد طمان ،كما يتخللها فاصل موسيقي لعازف العود د.عاطف عبد الحميد .

يذكر، أن الشاعر والناقد أحمد عبد المعطى حجازي من مواليد محافظة المنوفية عام 1935 ويعد من رواد حركة التجديد في الشعر العربي المعاصر ، شارك في العديد من المؤتمرات الأدبية في مختلف العواصم العربية ،كما حصل علي مجموعة من الجوائز منها كفافيس اليونانية المصرية ، الشعر الإفريقي و الدولة التقديرية في الآداب ، ،,صدر له العديد من الدواوين الشعرية منها مدينة بلا قلب ، لم يبق إلا الاعتراف، ومرثية العمر الجميل.