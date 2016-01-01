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  5. الأربعاء المقبل.. الشاعر أحمد عبد المعطى حجازى يلقى أحدث قصائده بالأوبرا

الأربعاء المقبل.. الشاعر أحمد عبد المعطى حجازى يلقى أحدث قصائده بالأوبرا

25 ديسمبر Ona الشرق الاوسط 0 87

[المحتوى من Ona]

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يلقى الشاعر الكبير أحمد عبد المعطى حجازى، مجموعة من قصائده الجديدة ،بالأمسية الشعرية التى تنظمها دار الأوبرا، وذلك فى السابعة مساء الأربعاء 28 ديسمبر على المسرح الصغير.
> وتشهد الأمسية حوارا للشاعر مع الجمهور حول مختلف القضايا الشعرية المعاصرة ،ويديره الشاعر فؤاد طمان ،كما يتخللها فاصل موسيقي لعازف العود د.عاطف عبد الحميد .

يذكر، أن الشاعر والناقد أحمد عبد المعطى حجازي من مواليد محافظة المنوفية عام 1935 ويعد من رواد حركة التجديد في الشعر العربي المعاصر ، شارك في العديد من المؤتمرات الأدبية في مختلف العواصم العربية ،كما حصل علي مجموعة من الجوائز منها كفافيس اليونانية المصرية ، الشعر الإفريقي و الدولة التقديرية في الآداب ، ،,صدر له العديد من الدواوين الشعرية منها مدينة بلا قلب ، لم يبق إلا الاعتراف، ومرثية العمر الجميل.

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