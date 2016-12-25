التركية أوزغو نامال تنجب طفلتها الثانية فهل تعتزل التمثيل؟

بعد إنجابها مولودها الأول ( nefes) من زوجها رجل الإعلانات المعروف أحمد سيردار أورال، أنجبت الممثلة التركية أوزغو نامال الشهيرة بسراب في (سيدة المزرعة) وبطلة مسلسل (الرحمة) مولودتها التي أطلقت عليها اسم "إيلام سو".

وأعلنت أوزغو أنّ وزن مولودتها إيلام سو 4 كيلوغرامات.

يذكر أن الممثلة ومنذ إنجابها ابنها الأول، لازمت منزلها ولم تقدّم أي مسلسل تلفزيوني بعد مسلسلها الأخير (الرحمة)، ومتوقع أيضاً بعد إنجابها طفلتها الثانية ألا تقدم أي عمل تلفزيوني جديد لفترة طويلة.

وكانت أوزغو نامال قبل أكثر من عام قد اشترت مزرعة في قرية تركية تتميز بهوائها النقي ليعيش إبنها بأجواء نقية وطبيعية بعيداً عن أماكن التلوث والضوضاء.