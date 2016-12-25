كارمن سليمان في خطر.. فهل تتعلم درس صابر الرباعي؟

أقدمت نجمة الموسم الأول لبرنامج أراب أيدول المصرية كارمن سليمان على مخاطرة كبرى، بعدما وقعت عقداً لاحياء ليلة رأس السنة بحفل ساهر بمدينة "رام الله " الفلسطينية، وهو ما يهددها بتهمة التطبيع التي لاحقت عدد كبير من النجوم آخرهم الفنان التونسي صابر الرباعي الذي تورط بالتقاط صورة مع ضابط اتصال تبين فيما بعد أنه يحمل الجنسية الصهيونية.

كارمن أكدت مشاركتها بالحفل بصورة واحدة تحمل تصميماً لتذكرة الدعوة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستقرام، ولكنها لم تدرج الحفل المنتظر ضمن قائمة مناسباتها كما تفعل دوما بحسابها الموثق بموقع الفيس بوك، وقالت: "استنوني ليلة رأس السنة في رام الله - الماصيون - باديكو هاوس - قاعة الليدرز".

تهمة التطبيع جاهزة لو التقطت صورة واحدة لكارمن سليمان أثناء تخطيها المعابر الفلسطينية، فهل تتعلم الدرس من استاذها صابر الرباعي أم تقع بنفس الخطأ؟