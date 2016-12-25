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وكيل تعليم دمياط يعيد توزيع المدرسين لسد عجز تخصصات المدارس

25 ديسمبر اليوم السابع محافظات 0 43

[المحتوى من اليوم السابع]

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عيون

>دمياط-معتز الشربينى

تفقد عطا خليفة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأحد، أوضاع العجز فى التخصصات التعليمية المطلوبة فى المدارس، وشكل لجنة فورية برئاسة كمال نعناع مدير المتابعة، لحصر جميع الزيادات التخصصية بالأقسام موجها بإعادة توزيع الزيادات لسد العجز فى المدارس، التى تحتاج مدرسين في مواد بعينها.

 

وأسفر الفحص عن وجود 46 مدرسا من إجمالى 108، أتضح أن معظمهم من تخصصات اللغة العربية، والكيمياء والفيزياء والأحياء، والرياضيات والفلسفة والتربية الرياضية.

 

وكلف وكيل الوزارة موجهي الإدارة بإعادة توزيع الزيادات فورا، والاستفادة بها فى المدارس مع تطبيق القرار الوزاري 202 لسنة 2013. كانت عدة مدارس قد اشتكت من وجود عجز فى عدد من التخصصات، بسبب عدم توافر مدرسين لها بالمدارس.

 

 

 


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