3 مواطنات يبتكرن جهازاً يبعد الأحذية من مداخل المساجد



> ابتكرت طالبات مواطنات بجامعة الشارقة وهن حصة حسن الياسي ونوف خالد الحمادي وموزة عيسى الذباحي، جهازاً يبعد الأحذية من أمام مداخل المساجد تسهيلاً لذوي الاحتياجات الخاصة.

الجهاز يبعد الأحذية الملقاة أمام مدخل المسجد بهدف تسهيل الحركة أمام ذوي الإعاقة عند الدخول إلى جانب تصميم الملصقات الإرشادية التي تزيد من وعي الجمهور بأهمية مراعاة ظروف هذه الفئة وشرح آلية تشغيل الجهاز عن طريق مجسم وفيديو ثلاثي الأبعاد، إضافة إلى تحديد ممر خاص بذوي الإعاقة من مواقف السيارات إلى باب المسجد .

> وانطلق مشروع عبادة بلا عوائق تنفيذا لاستراتيجية رئيس جامعة الشارقة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة التي تقوم على تمكين و إعادة تأهيل ذوي الإعاقة و توفير سبل الراحة والاندماج من خلال المبادرات والمرافق وغيرها إلى جانب تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في مجال الابتكار.