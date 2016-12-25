تجديد حبس أمين شرطة بقسم المعصرة 15 يوما لاتهامه بتقاضى رشوة

كتبت أمانى الأخرس

قرر قاضى معارضات محكمة جنح حلوان، اليوم الأحد، تجديد حبس أمين شرطة بقسم المعصرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتلقى رشوة من سمسار لعدم تنفيذ حكم حبسه.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن أمين شرطة بقسم المعصرة زعم أنه يعمل بوحدة تنفيذ الأحكام على خلاف حقيقة عمله كسائق تابع للقسم، وأوهم سمسار عقارات بسلطته ونفوذه في عدم تنفيذ حكم حبس ضده في قضية نفقة مقامة من زوجته، وطلب منه 5 آلاف جنيه مقابل عدم التنفيذ، واتفق نجل السمسار مع الأمين على أن يعطيه 2000 جنيه فقط فوافق المتهم على المبلغ، إلا أن ابنه أبلغ الشرطة عن واقعة ابتزاز والده، وأثناء عملية دفع المبلغ المالي بأحد المقاهى فى منطقة حدائق حلوان، تمكنت المباحث من إلقاء القبض عليه متلبسا بتقاضى الرشوة.

وكانت أكدت تحريات مباحث الأموال العامة صحة الواقعة، وحرر محضرا بها، وبعرضه على النيابة أنكر المتهم فى أقواله جميع التهم المنسوبة إليه، لافتا إلى أنه كان يحاول أن يخدم السمسار، وأن المبلغ الذى ضبط بحوزته كان سيقوم بتوريده إلى قسم الشرطة.