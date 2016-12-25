النيابة تحقق مع شقيقين مطلوبين و3 آخرين بتهمة حيازة أسلحة فى قنا

قنا – هند المغربى

تباشر نيابة نقادة جنوب محافظة قنا التحقيق، مع شقيقين مطلوبين فى واقعة إطلاق أعيرة نارية فى القضية رقم 6390 لسنة 2016 جنح مركز نقادة.

كانت الأجهزة الآمنية بمديرية أمن قنا برئاسة اللواء صلاح حسان مدير الأمن وإشراف العميد محمد هندى مدير المباحث والعقيد عصام خضرى رئيس اللمباحث القت القبض على "طلعت م ع 43 سنة" عامل، وشقيقه "عبد الفتاح 39 سنة" عامل مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى جنحة إطلاق أعيرة نارية.

كما تحقق نيابة فرشوط ونقادة التابعه بإشراف المستشار أحمد عبد الرحمن المحامى العام فى ضبط بندقيتين خرطوش وفرد محلى تم ضبطها بحوزة 3 أشخاص بدون ترخيص.

كانت الأجهزة الأمنية بقنا برئاسة اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا وإشراف العميد محمد هندى مدير المباحث القت القبض على "أحمد .ع" 26 سنة نقاش بعد العثور بحوزته على بندقية خرطوش ، و"عبد الله ع ف 20 سنة" طالب بحوزته بندقية خرطوش، و"أحمد.ع" 20 سنة عامل بحوزته فرد محلى الصنع تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.