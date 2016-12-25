محمود طاهر يعود من لندن "يوم القمة"

كتب فتحى الشافعى

يعود محمود طاهر، رئيس النادى الأهلى، إلى القاهرة من رحلته الخارجية الخاصة بالعاصمة الإنجليزية لندن يوم 29 يناير الجارى، وهو اليوم المُحدد لإقامة مباراة الزمالك فى ختام مباريات الدور الأول للدورى.

ومن المقرر أن يحسم طاهر بعد عودته العديد من الملفات الكروية الهامة، أبرزها صفقة الشتاء التى يتطلع الناى لإنهائها حالياً، والأبرز لها حتى الآن الإثيوبي شيمس بيكلى مهاجم فريق بتروجت، بعدما شهدت الأيام الماضية مفاوضات مُكثّفة بين النادى نجح خلالها مسئولو القلعة الحمراء فى تخفيض المبلغ المطلوب من 8 ملايين إلى 6 ملايين جنيه.