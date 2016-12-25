رمزى خالد ينقطع عن تدريبات الزمالك

كتب أحمد توفيق

انقطع رمزى خالد، لاعب نادى الزمالك، عن التدريبات الجماعية لفريقه خلال الفترة الماضية دون سبب مقنع.

وفوجئ الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة محمد حلمى، بتكرار غياب رمزى خالد عن التدريبات خلال الفترة الماضية، حيث يتواجد اللاعب فى مران ثم يغيب لمدة طويلة ويعود للظهور مرة أخرى.

ولم يتواجد رمزى خالد فى آخر تدريبات للزمالك بعدما استبعده الجهاز الفنى من قوائم المباريات الأخيرة، حيث انقطع عن المران الذى أقيم فى بتروسبورت قبل مواجهة الشرقية بالأمس فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع وحسمها الأبيض بثنائية نظيفة، كما غاب عن مران اللاعبين المستبعدين بالأمس.