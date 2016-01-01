قرار من وزير الكهرباء بشأن فواتير الكهرباء

سمر العشري

بعد الزيادة على فواتير الكهرباء حيث أنها أدت إلى غضب المواطن المصري بسبب ارتفاعها المستمر، فقد صرح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ببعض التصريحات مشددة إلى جميع رؤساء شركات توزيع الكهرباء .

وكانت من أهم القرارات التي تم اتخاذها هي مراعاة حالة المواطن المصري الاقتصادية في الوضع الحالي التي تمر به البلاد، وكان من تصريحاته أنه دعا وزير لجميع المواطنين الذين يقع عليهم أي أضرار من قيمة الفواتير الشهرية للكهرباء، أن يتقدموا بشكوى للشركة من أجل مراجعتها وتصحيح الأخطاء بها .

كما أنه صرح لجميع شركات توزيع الكهرباء في جميع المحافظات، بالعمل على تسهيل في تحصيل فواتير الكهرباء بالاستهلاك الشهري للكهرباء، وذلك عن طريق تقسيطها لغير القادرين مادياً بدلاً من تسديدها دفعة واحدة .

وأكد في تصريحاته أن جميع شركات توزيع الكهرباء بجميع المحافظات، لديها تعليمات مشددة وصريحة، من أجل تقسيط فواتير الكهرباء الشهرية، التي تكون مبالغها مرتفعة على المواطن المصري والذي لديه رغبة في تقسيطها، عن طريق قيامه بتقديم طلب من أجل تسديد قيمة الفاتورة على أقساط شهرية.