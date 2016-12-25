سلطات مطار القاهرة : منع "تامر حسني" من السفر إلى تركيا

سمر العشري

فوجىء الفنان والمطرب المصري الشهير تامر حسني صباح اليوم الأحد الموافق 25/12/2016 بقيام سلطات مطار القاهرة الدولي بمنعه من السفر إلى تركيا حيث كان متوجها إلى مدينة اسطنبول في جولة سياحية وعملية ، وأشارت بعض المصادر إلى أن السبب الرئيسي وراء منع سلطات المطار للفنان تامر حسني من السفر هو عدم إمتلاكه التصريحات اللازمه لسفره إلى اسطنبول .

وأشارت المصادر إلى ان سلطات المطار وأفراد الأمن طلبوا من الفنان تصريح أمني من مصلحة الجوازات والهجرة الكائنة داخل مجمع التحرير بالقاهرة ، هو مالم يكن يمتلكه الفنان المصري ، وذلك رغم حصوله على تأشيرة السفر والأوراق الشخصية اللازمة للخروج من مصر والسفر إلى أي دولة أخرى .

يأتي هذا في ظل قرار سيادي صدر من رئيس الجمهورية بمنع سفر أي مواطن مصري إلى دولة تركيا دون الحصول على تصريح امني ، وذلك لمن تتراوح أعمارهم ما بين ال 18 و 40 عاما ، وهو ما تم تطبيقه على تامر حسني أثناء مروره من مطار القاهرة اليوم .

وأضافت المصادر إلى أنه تم إلغاء سفر تامر حسني لحين حصوله على التصريح الأمني اللازم ، والذي من المنتظر أن يقوم بالحصول عليها خلال الساعات القليلة المقبلة ، وذلك ليتمكن من السفر إلى اسطنبول مساء اليوم الأحد .