مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال

رام الله (أ ش أ)

اقتحم 86 مستوطنا يهوديا، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحراسة معززة من قوات الاحتلال الخاصة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن المستوطنين والطلبة نفذوا جولات استفزازية فى المسجد، وسط شروحات عن أسطورة "الهيكل المزعوم"، فيما تصدى المصلون لهذه الاقتحامات، بهتافات التكبير الاحتجاجية.

من ناحية أخرى، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلى قامت بإغلاق طريق الجسر الواصل بين قريتى راس كركر، ودير ابزيع غرب مدينة رام الله، ما اضطر المواطنين إلى سلك طريق كفر نعمة، للوصول إلى وجهتهم.

وقال الناشط محمد عوض إن قوات الاحتلال الإسرائيلى داهمت عدة مناطق فى الخليل، منها منطقتى الاتصالات وخلة العين، وداهمت منزلين، وأجرت عمليات تفتيش واسعة داخلهما، مستخدمة الكلاب البوليسية،مما أسفر عن تحطيم أثاث المنزلين ومحتوياتهما، وكسر الأبواب والبلاط، وانسحبت بعد ذلك دون أن يبلغ عن اعتقالات.