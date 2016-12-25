ندوة لتوعية سكان محمية الزرانيق من خطورة أمراض الطيور المهاجرة

شمال سيناء ـ محمد حسين

نظمت مديرية الطب البيطرى بشمال سيناء، اليوم الأحد، ندوة ارشادية لسكان مناطق محمية الزرانيق، عن خطورة الأمراض التى تحملها الطيور المهاجرة، وكيفية اكتشافها والوقاية منها.

وقال الدكتور محمد الشريف مدير مديرية الطب البيطرى بشمال سيناء، إن الندوة نظمت بتعاون مشترك بين مديرية الطب البيطرى وإدارة محمية الزرانيق وجمعية اصدقاء محمية الزرانيق.

وقدم المحاضرون من أطباء الطب البيطرى، محاضرات توعية لسكان القرى والتجمعات السكانية الواقع فى نطاقها المحمية والقرى المجاروة لها، حول كيفية اكتشاف أمراض الطيور التى تخالط الطيور المهاجرة، وتتعرض إلى انتقال العدوى منها، إلى جانب أهمية اكتشاف المرض والطرق العاجلة للتدخل أوتنبيه الجهات البيطرية المختصة.

وأشار مدير مديرية الطب البيطرى بشمال سيناء، إلى أن الندوة تأتى فى اطار استكمال خطة الأكتشاف والوقاية من مرض الأنفلونزا الأوروبية التى يخشى انتقالها من أوروربا للأراضى المصرية بواسطة الطيور المهاجرة، التى تعتبر محمية الزرانيق على ساحل شمال سيناء إحدى اهم محطاتها اثناء هجرتها من أوروبا فى طريقها لإفريقيا.

وقال الشريف، إنه تم تنفيذ بروتوكول التعاون بين الطب البيطرى ووزارة البيئة، للكشف والتصدى لنقل مرض الأنفلونزا الأوروبية.

وفى هذا السياق سبق وقامت لجنتين بيطريتين من مديرية الطب البيطرى بإجراء مسح بيطرى لمناطق محمية الزرانيق غرب مدينة العريش، وتضمنت مراحل المسح أخذ عينات من طيور منزلية تقع فى نطاق المحمية والمناطق المجاورة، وطيور تختلط بطيور مهاجرة، وطيور مهاجرة ومستوطنة فى المحمية.

وأظهرت نتائج الفحص للعيانات أن جميعها سلبية، وأنه لا يوجد أثر للمرض فى هذه المناطق.