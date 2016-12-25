الرياضة تطلب 200 مليون جنيه من المالية لاستكمال المشروعات الخمسة الكبرى

كتب رامى ناجى

طالب المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، إتاحة مالية من وزارة المالية بقيمة 200 مليون جنيه، لمساهمة الوزارة فى الميزانية التى وضعتها لتنفيذ 5 مشروعات استثمارية كبرى، بعد ارتفاع أسعار الخامات التى تجاوزت الميزانية الموضوعة للمشروعات.

ورصدت وزارة الشباب والرياضة 350 مليون جنيه لتنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية الكبرى فى 5 محافظات هى الإسماعيلية والمنيا وبورسعيد وسوهاج والإسكندرية.

وتتضمن المشروعات استكمال المنشآت الرياضية والاجتماعية وكل المرافق الخاصة بإنشاء النادى الإسماعيلى بمنطقة النخيل بمحافظة الإسماعيلية، والبدء فى إنشاء استاد المنيا الرياضى وتطوير المنطقة الرياضية المحيطة به، وتتضمن خطة الوزارة تطوير الصالة المغطاة وحمام السباحة بالمجمع الرياضى بمحافظة بورسعيد، بالإضافة إلى تطوير استاد سوهاج.