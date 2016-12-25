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سقوط عامل بحوزته 3 أسلحة نارية وذخيرة بالشرابية

25 ديسمبر اليوم السابع حوادث و محاكم 0 58

[المحتوى من اليوم السابع]

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عيون

>كتب إبراهيم أحمد

 

القى رجال مباحث القاهرة، القبض على عامل، وبحوزته 3 أسلحة نارية وذخيرة بمنطقة الشرابية.

 واعترف المتهم أنه يستعد للتشاجر مع جيرانه بسبب خلافات سابقة بينهما، وأنه يجهز الأسلحة لاستخدامها فى المشاجرة، فتم ضبطه وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

 

واثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة الشرابية، لتفقد الحالة الامنية بشارع المجارى، حيث تمكنوا من ضبط "محمود ع س " 36 سنة، عامل، والسابق اتهامه في القضية رقم 654 لسنة 1992  الشرابية " سلاح بدون ترخيص "، وبحوزته 3 سلاح ناري عبارة عن فرد روسي و 4 طلقات، وفرد خرطوش عيار 16مم و 28 طلقة، وطبنجة صوت معدلة عيار 8.5 مم و16 طلقة.

 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإعداد للتشاجر مع جيرانه بسبب وجود خلافات سابقة بينهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


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