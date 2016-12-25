إحالة 164 طبيب وإدارى بصحة الأقصر للتحقيق لعدم تواجدهم بالعمل

الأقصر - أحمد مرعى

قرر اللواء حاتم زين العابدين، سكرتير عام محافظة الأقصر، اليوم الأحد، إحالة 164 موظفاً مابين أطباء وإداريين من العاملين بمديرية الشئون الصحية بالأقصر إلى الشئون القانونية للتحقيق معهم بسبب عدم تواجدهم فى أماكن عملهم دون سند قانونى أثناء ساعات العمل الرسمية.

وكانت إدارة التفتيش المالى والإدارى بمحافظة الأقصر برئاسة حجازى النحاس، وبناء على تعليمات محافظ الأقصر محمد بدر، قد شنت حملة على مديرية الشئون الصحية بالأقصر أسفرت عن الكشف عن تغيب 7 موظفين بالحملة الميكانيكية، و4 موظفين بالمعمل البكتولوجى، و22 كيميائياً بالمعمل الكيميائى، و11 إداريًا و44 طبيبًا من العاملين بالإدارة العامة للصيدلة، و24 طبيباً و52 إدارياً بمديرية الشئون الصحية.