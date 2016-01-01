تأجيل استئناف نقيب الصحفيين وعضوى المجلس على حبسهم عامين إلى 14 يناير

قررت محكمة جنح مستأنف قصر النيل ، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب ، اليوم الاحد ، تأجر نظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوى مجلس النقابة على حكم حبسهم بتهمة إيواء مطلوبين لجلسة 14 يناير لتنفيذ طلبات الدفاع ومرافعة النيابة.

وطالب سامح عاشور عضو هيئه الدفاع عن المتهمين ضم دفتر احوال الأمن الوطنى فرع القاهره وبيان حركة الأكمنة فى محيط نقابة الصحفيين والتمس استدعاء شاهدى الاثبات وهم محمود بدر ومحمود السقا المتهمين في مع إلزام النيابة العامه بتقديم بيان ما تم فى القضية رقم ٤٠١٦ لسنة ٢٠١٦

صدر القرار برئاسة المستشار معتز زيدان وعضويه المستشاريين أسامة ابو الخير وهانى الطنطاوي وسكرتاريه عصام عبده