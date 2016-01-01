نزلة برد تحرم ملكة إنجلترا من الأحتفال بأعياد الميلاد فى كنيسة«ساندرينجهام»

لأول مرة منذ 28 عامًا، تغيب ملكة إنجلترا “إليزابيث الثانية” عن الذهاب لكنيسة ساندرينجهام، وإلقاء خطبتها السنوية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وذكرت صحف بريطانية، منها “الجارديان”، أن الملكة “90عاما”، وصلت بالفعل إلى قصر ساندرينجهام بمقاطعة نورفولك، لبدء عطلة أعياد الميلاد المجيد (الكريسماس)، لكنها من تعانى نزلة برد حاد، ومن الصعب عليها إلذهاب للكنيسة،وإلقاء خطابها .

يذكر أن إليزابيث التى تكمل عامها الرابع والستون ،فوق العرش البريطانى،ألقت خطابها الأول في مثل هذا اليوم 25 ديسمبر 1952، وذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد.