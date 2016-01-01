السيسي يتسلم أوراق اعتماد 13 سفيرًا جديدًا

تسلّم الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أوراق اعتماد ثلاثة عشر سفيراً جديداً هم: الكسندر نالباندوف سفير جورجيا، و محمد صالح الذويخ سفير الكويت، ومحمد ظهر حرسي سفير جيبوتي.

كما تسلم الرئيس أوراق اعتماد الدكتور/ ميهاي-شتيفان ستوبارو سفير رومانيا، وليوبومير نيكولوف بوبوف سفير بلغاريا، والدكتور/ علي بن أحمد بن حارب العيسائي سفير سلطنة عمان، ويوون سون جو سفير كوريا الجنوبية، وسوزانا شاين سفيرة الدانمارك.

وأوراق جهبندرا براصاد أريال سفيرة نيبال، والدكتور/ محمد علي مارم سفير اليمن، وأحمد التازي سفير المغرب، وحبيب محمد هادي الصدر سفير العراق، وويني انا كياب سفيرة بابوا غينيا الجديدة.

ورحب السيد الرئيس بالسفراء الجُدد، وتمنى لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة، مؤكداً حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في كافة المجالات.